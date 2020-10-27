В Красноярском крае микроавтобус опрокинулся в кювет, восемь человек пострадали

В Ермаковском районе Красноярского края микроавтобус опрокинулся в кювет, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В результате восемь человек пострадали. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Всего в микроавтобусе находились 17 человек.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

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