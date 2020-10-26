В Хакасии автомобиль протаранил жилой дом

В Хакасии в городе Черногорске автомобиль Nissan Tino вылетел с дороги и протаранил жилой дом. Об этом сообщает УГИБДД по региону в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что водитель 1966 года рождения скончался на месте.

Предварительной причиной ДТП называется возможное плохое самочувствие водителя.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье ребенок погиб, перевернувшись на квадроцикле

— Под Иваново автомобиль врезался в столб, четверо погибли

— На трассе в Иркутской области опрокинулся автобус с пассажирами