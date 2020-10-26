В Хакасии автомобиль протаранил жилой дом
Максимс Краюшкинс
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В Хакасии в городе Черногорске автомобиль Nissan Tino вылетел с дороги и протаранил жилой дом. Об этом сообщает УГИБДД по региону в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что водитель 1966 года рождения скончался на месте.
Предварительной причиной ДТП называется возможное плохое самочувствие водителя.
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