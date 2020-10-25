На трассе в Иркутской области опрокинулся автобус с пассажирами

На федеральной автодороге «Вилюй» в Иркутской области в кювет опрокинулся междугородный пассажирский автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

Авария произошла около 05.30 мск в районе 412 км федеральной автодороги «Вилюй». Автобус двигался по маршруту Иркутск — Усть-Кут, в нем находились 29 человек, из них два водителя.

В результате опрокидывания пострадал один человек — 64-летний пассажир.

Отмечается, что резервный автобус уже забрал людей с места ДТП.

Авария произошла при неблагоприятных метеоусловиях, причины произошедшего устанавливаются.

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