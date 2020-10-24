В Волгограде в ДТП погиб ребенок, еще пять человек пострадали

В Волгограде при столкновении легковой машины и такси трехлетний ребенок погиб, еще пять человек пострадали. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлану Смольянинову.

«В результате ДТП от полученных травм скончался трехлетний ребенок - пассажир машины ВАЗ. Водитель и пассажир ВАЗа получили травмы», — сказала Смольянинова.

Около 18.30 (17.30 мск) в Кировском районе Волгограда машина ВАЗ-2106 выехала на встречную полосу и врезалась в такси. По предварительным данным, водитель был нетрезв.

На месте работают специалисты, чтобы установить все детали случившегося. О состоянии пострадавших не сообщается.

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