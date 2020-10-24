В Танзании в аварии 13 человек погибли, еще 11 пострадали

На северо-западе Танзании 13 человек погибли, еще 11 пострадали в аварии с автобусом, пишет газета Mwananchi со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что автобус перевернулся по дороге из Нгары в Букобу, из-за чего погибли семеро мужчин, три женщины и три ребенка.

11 пострадавших были доставлены в местную больницу. Об их состоянии и причинах аварии не сообщается.

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