В Танзании в аварии 13 человек погибли, еще 11 пострадали
Карина Казанцева
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На северо-западе Танзании 13 человек погибли, еще 11 пострадали в аварии с автобусом, пишет газета Mwananchi со ссылкой на местные власти.
Уточняется, что автобус перевернулся по дороге из Нгары в Букобу, из-за чего погибли семеро мужчин, три женщины и три ребенка.
11 пострадавших были доставлены в местную больницу. Об их состоянии и причинах аварии не сообщается.
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