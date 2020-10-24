Число жертв аварии с автобусом под Новосибирском выросло до пяти

Число жертв аварии с участием рейсового автобуса и автомобиля в Болотнинском районе Новосибирской области выросло до пяти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по региону.

Отмечается, что в больнице умерла одна из пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Болотнинском районе, на 126-м километре трассы Р255 в Новосибирской области, столкнулись рейсовый автобус и машина. В автобусе находились 14 человек, из них двое пострадали. Жертвами ДТП стали четыре пассажира легкового автомобиля, в том числе два ребенка.

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