Аналитики назвали главные требования россиян при выборе автомобилей

Аналитики выяснили, на что россияне ориентируются при выборе автомобилей. Об этом сообщает RT.

Представители аналитического центра НАФИ определили, что 44% опрошенных ориентируются на экономичность при выборе авто, а 38% респондентов — на безопасность.

При этом внешний вид, размер и марка машины интересуют 37%, 36% и 35% соответственно.

Согласно представленным данным мужчины чаще уделяли внимание типу используемого топлива, а женщины уделяли внимание размеру и безопасности авто.

Также уточняется, что 73% покупателей в возрасте от 18 до 24 лет ориентировались на внешний вид покупаемой машины, а его маркой интересовались 49% данной возрастной категории.

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