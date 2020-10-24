Аналитики назвали главные требования россиян при выборе автомобилей

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Аналитики выяснили, на что россияне ориентируются при выборе автомобилей. Об этом сообщает RT.

Представители аналитического центра НАФИ определили, что 44% опрошенных ориентируются на экономичность при выборе авто, а 38% респондентов — на безопасность.

При этом внешний вид, размер и марка машины интересуют 37%, 36% и 35% соответственно.

Согласно представленным данным мужчины чаще уделяли внимание типу используемого топлива, а женщины уделяли внимание размеру и безопасности авто.

Также уточняется, что 73% покупателей в возрасте от 18 до 24 лет ориентировались на внешний вид покупаемой машины, а его маркой интересовались 49% данной возрастной категории.

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