В России появится открытая цифровая платформа о нарушителях ПДД

В начале 2021 года в России появится открытая цифровая платформа о нарушителях правил дорожного движения, пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

На площадке МВД России совместно с Минкомсвязью создается витрина данных ГИБДД. Завершение работ по ее созданию запланировано на начало 2021 года», — сказали в ведомстве.

Другие подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что МВД создаст базу, чтобы компании могли проверять своих водителей на многократные нарушения ПДД и лишение водительских прав.

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