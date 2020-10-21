В России появится открытая цифровая платформа о нарушителях ПДД
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В начале 2021 года в России появится открытая цифровая платформа о нарушителях правил дорожного движения, пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
На площадке МВД России совместно с Минкомсвязью создается витрина данных ГИБДД. Завершение работ по ее созданию запланировано на начало 2021 года», — сказали в ведомстве.
Другие подробности не уточняются.
Ранее сообщалось, что МВД создаст базу, чтобы компании могли проверять своих водителей на многократные нарушения ПДД и лишение водительских прав.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве почти на 40% выросло число ДТП с велосипедами
— Поправки к ПДД вводят новые штрафы для россиян