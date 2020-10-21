В Сургуте вылетевшая на тротуар машина сбила ребенка и женщину

Легковая машина после столкновения с грузовиком в Сургуте (ХМАО) вылетел на тротуар, где сбил ребенка и женщину, они пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Отмечается, что ДТП произошло вечером 20 октября. Предполагается, что водитель грузовика МАЗ не выдержал боковой интервал, из-за чего ударился об автомобиль Volkswagen, за рулем которого была 60-летняя женщина.

После удара легковушку отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Травмы получили 12-летний мальчик и 54-летняя женщина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На МКАД столкнулись шесть автомобилей

— Один человек пострадал в ДТП с автомобилем Росгвардии в Москве

— Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Челябинской области