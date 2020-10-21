В Сургуте вылетевшая на тротуар машина сбила ребенка и женщину
Анна Светлова
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Легковая машина после столкновения с грузовиком в Сургуте (ХМАО) вылетел на тротуар, где сбил ребенка и женщину, они пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Отмечается, что ДТП произошло вечером 20 октября. Предполагается, что водитель грузовика МАЗ не выдержал боковой интервал, из-за чего ударился об автомобиль Volkswagen, за рулем которого была 60-летняя женщина.
После удара легковушку отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Травмы получили 12-летний мальчик и 54-летняя женщина.
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