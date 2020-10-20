6 из 10 таксистов в Москве нарушают меры по коронавирусу
Карина Казанцева
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Шесть из десяти таксистов в Москве не соблюдают требования по коронавирусу, пишет городской департамент транспорта в Telegram.
«Шесть из десяти таксистов в Москве не соблюдают требования по профилактике коронавируса — установили сотрудники МАДИ и Роспотребнадзора в ходе ежедневных проверок машин такси», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что агрегаторы экономят деньги, не покупая средства защиты и дезинфекции, из-за чего подвергают пассажиров опасности и провоцируют риск заражения.
В Москве коронавирусом заразились 372 тысячи, выздоровели 277 тысяч, скончались 6 тысяч человек.
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