6 из 10 таксистов в Москве нарушают меры по коронавирусу

Шесть из десяти таксистов в Москве не соблюдают требования по коронавирусу, пишет городской департамент транспорта в Telegram.

«Шесть из десяти таксистов в Москве не соблюдают требования по профилактике коронавируса — установили сотрудники МАДИ и Роспотребнадзора в ходе ежедневных проверок машин такси», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что агрегаторы экономят деньги, не покупая средства защиты и дезинфекции, из-за чего подвергают пассажиров опасности и провоцируют риск заражения.

В Москве коронавирусом заразились 372 тысячи, выздоровели 277 тысяч, скончались 6 тысяч человек.

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