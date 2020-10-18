Один человек пострадал в ДТП с автомобилем Росгвардии в Москве
Катерина Медведева
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На Варшавском шоссе в Москве один человек пострадал в аварии с автомобилем Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Авария произошла в районе дома 118, к. 1.
«Столкнулись два автомобиля, один из которых принадлежит Росгвардии. В результате пострадал один человек», — рассказал собеседник агентства.
Причины ДТП устанавливаются.
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