На МКАД столкнулись шесть автомобилей
Катерина Медведева
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Шесть автомобилей столкнулись на МКАД утром 18 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авария произошла на 35-км автодороги. В результате пострадал один человек.
На месте работают сотрудники ГИБДД, причина ДТП устанавливается.
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