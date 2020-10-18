На МКАД столкнулись шесть автомобилей

Шесть автомобилей столкнулись на МКАД утром 18 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на 35-км автодороги. В результате пострадал один человек.

На месте работают сотрудники ГИБДД, причина ДТП устанавливается.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Три человека пострадали в ДТП с такси и грузовиком на МКАД

— Водитель погиб при ДТП со скорой на Кутузовском проспекте

— Машина перевернулась при массовом ДТП у Живописного моста в Москве