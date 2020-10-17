Под Екатеринбургом в аварии один человек погиб, четверо пострадали

В Нижнем Тагиле один человек погиб, четверо пострадали при столкновении автомобилей Kia Rio и Toyota Caldina, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области.

35-летний водитель Kia Rio превысил скорость, не учел погодные условия и выехал на встречную полосу, по которой ехал автомобиль Toyota Caldina.

Находившийся за рулем Kia Rio мужчина погиб на месте. Пассажир этой же машины, пятилетний мальчик, водитель Toyota Caldina и пассажиры, 11-летняя девочка и 42-летняя женщина, получили травмы и были доставлены в больницу.

Отмечается, что погибший водитель не поменял летнюю резину на зимнюю. Также мужчина ранее 12 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

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