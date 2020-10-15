Три человека стали жертвами ДТП под Красноярском
Три человека погибли в автомобильной аварии в Рыбинском районе Красноярского края после того, как водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.
Трагедия произошла на 19-м км дороги Заозерный — Нижняя Солянка. 19-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в дерево.
«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три пассажира легкового автомобиля 2002, 1971 и 1985 года рождения. Водитель и еще один пассажир в настоящее время госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — уточнили в пресс-службе.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.
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