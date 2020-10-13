Стоимость платной трассы Джубга — Сочи составит 2,4 трлн рублей

Предварительная стоимость платной дороги Джубга — Сочи составляет 2,4 трлн рублей, рассказал глава Минтранса России Евгений Дитрих. Об этом пишет ТАСС.

«По автодороге [Джубга - Сочи] предварительный объем в ценах соответствующих лет до 2030 года составляет порядка 2,4 трлн рублей», — сказал Дитрих.

Он отметил, что проект будет выполняться по частям, первым делом будут построены самые загруженные участки — обходы Сочи, Туапсе и Лазаревского.

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