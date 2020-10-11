В МЧС рассказали о состоянии пострадавшего при обрушении перехода на трассе М-10

Пострадавший при обрушении надземного пешеходного перехода на федеральной трассе М-10 в Ленинградской области находится с больнице в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя начальника главного регионального управления МЧС Антона Клинга.

В настоящее время на месте происшествия работает инженерная техника и краны для подъема перехода, отметил представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что надземный пешеходный переход обрушился на федеральной трассе М-10 в Ленинградской области. По данным Росавтодора, в переход врезался самосвал с поднятым кузовом, что привело к обрушению. В настоящее время движение по трассе в Тосненском районе Ленинградской области перекрыто, организован объезд.

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