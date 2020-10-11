Машина перевернулась при массовом ДТП у Живописного моста в Москве

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На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщается в Telegram Дептранса.

В результате произошедшего один автомобиль перевернулся.

Уточняется, что столкновение произошло в районе Живописного моста.

Из-за произошедшего оказались перекрыты три полосы.

Информация о пострадавших не приводится.

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