Машина перевернулась при массовом ДТП у Живописного моста в Москве
Ника Пикекатлет
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На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщается в Telegram Дептранса.
В результате произошедшего один автомобиль перевернулся.
Уточняется, что столкновение произошло в районе Живописного моста.
Из-за произошедшего оказались перекрыты три полосы.
Информация о пострадавших не приводится.
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