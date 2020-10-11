Водитель погиб при ДТП со скорой на Кутузовском проспекте

В Москве на Кутузовском проспекте произошло столкновение кареты скорой помощи с легковым автомобилем. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Инцидент произошел в районе ТЦ «Океания» и Минской улицы.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи.

В результате столкновения водитель легковушки был зажат в салоне, позднее стало известно, что он скончался.

Кроме того, во время аварии пострадали также еще несколько машин. Движение в центр Москвы перекрыто.