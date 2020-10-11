Водитель погиб при ДТП со скорой на Кутузовском проспекте
Ника Пикекатлет
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В Москве на Кутузовском проспекте произошло столкновение кареты скорой помощи с легковым автомобилем. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Инцидент произошел в районе ТЦ «Океания» и Минской улицы.
По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи.
В результате столкновения водитель легковушки был зажат в салоне, позднее стало известно, что он скончался.
Кроме того, во время аварии пострадали также еще несколько машин. Движение в центр Москвы перекрыто.