В МЧС рассказали о пострадавшем при обрушении надземного перехода на трассе М-10

В МЧС по Ленинградской области рассказали о пострадавшем в результате обрушения надземного пешеходного перехода на федеральной трассе М-10. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что в результате инцидента пострадал водитель грузовика, который был госпитализирован.

Ранее грузовик с поднятым кузовом врезался в переход, что вызвало обрушение конструкции. После этого было перекрыто движение в Тосненском районе Ленинградской области и организован объезд через близлежащие населенные пункты.

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