Штрафы за неоплаченную парковку не будут снижать
Ника Пикекатлет
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Законопроект о снижении суммы штрафа за неоплаченную парковку не был поддержан Мосгордумой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом, инициатива была отклонена во время первого чтения в столичном парламенте в среду, 30 сентября.
По словам председателя МГД Алексея Шапошникова, законопроект поддержали два депутата, трое воздержались, а еще 14 отдали голоса против.
Согласно предложенным поправкам, в части 2 статьи 8.14 Кодекса города Москвы предлагалось снижение штрафа с пяти тысяч рублей до 2,5 тыс. рублей.
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