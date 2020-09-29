В Москве водитель открыл стрельбу в ходе конфликта на дороге
Катерина Медведева
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Полиция начала проверку по факту стрельбы на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Информация о конфликте между двумя водителями на Пролетарском проспекте поступила в ведомство в 13.47 мск.
Один из участников конфликта выстрелил в другого из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Правоохранители принимают меры для установления и задержания скрывшегося человека. Организована проверка.
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