В Москве водитель открыл стрельбу в ходе конфликта на дороге

Катерина Медведева

Полиция начала проверку по факту стрельбы на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Информация о конфликте между двумя водителями на Пролетарском проспекте поступила в ведомство в 13.47 мск.

Один из участников конфликта выстрелил в другого из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Правоохранители принимают меры для установления и задержания скрывшегося человека. Организована проверка.

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