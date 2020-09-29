Три человека стали жертвами аварии с инкассаторской машиной в Оренбургской области

В Оренбургской области произошла авария с участием инкассаторского автомобиля и легковой машины. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло на трассе Оренбург-Самара в районе села Подгородняя Покровка. В результате травмы получили двое мужчин 1966 и 1953 годов рождения. Еще три человека погибли — девочка 2003 года рождения и молодые люди 1998 и 1999 годов рождения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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