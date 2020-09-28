Движение на МКАД в Москве затруднено из-за аварии с двумя грузовиками

На 29-км МКАД затруднено движение из-за столкновения двух машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В районе 29-го километра МКАД, на внешней стороне, произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей», — рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что движение перекрыто по двум полосам.

В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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