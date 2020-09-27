Калининградские власти уточнили число погибших в ДТП с автобусом
Полина Рутковская
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В результате аварии с участием автобуса в Калининградской области, по уточненной информации, погибли шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Ранее сообщалось о семи погибших.
По последним данным, водитель автобуса жив и уже перенес операцию, его состояние оценивается как тяжелое, рассказали в пресс-службе.
27 сентября под Калининградом столкнулись рейсовый автобус и грузовик с песком. На данный момент госпитализированы восемь пострадавших.
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