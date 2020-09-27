В Петербурге на КАД столкнулись восемь машин
Катерина Медведева
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Восемь машин столкнулись на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на учреждение «Упрдор Северо-Запад».
Авария произошла около 13.15 мск на 54 км внутреннего кольца КАД в районе вантового моста.
«По предварительным данным, участниками ДТП стали восемь легковых автомобилей. В районе места происшествия имеется затор протяженностью около 2 км», — сообщили в учреждении.
Уточняется, что из-за ДТП перекрыты четвертая, третья и вторая полосы внутреннего кольца. Информация о пострадавших не приводится.
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