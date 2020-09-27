В Петербурге на КАД столкнулись восемь машин

Восемь машин столкнулись на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на учреждение «Упрдор Северо-Запад».

Авария произошла около 13.15 мск на 54 км внутреннего кольца КАД в районе вантового моста.

«По предварительным данным, участниками ДТП стали восемь легковых автомобилей. В районе места происшествия имеется затор протяженностью около 2 км», — сообщили в учреждении.

Уточняется, что из-за ДТП перекрыты четвертая, третья и вторая полосы внутреннего кольца. Информация о пострадавших не приводится.

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