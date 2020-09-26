В Саранске двое перевернулись в машине и погибли, скрываясь от полиции
В Саранске двое мужчин погибли, скрываясь на машине от полицейской погони, пишет МВД Мордовии.
«Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры и создавая своими действиями угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что машина столкнулась со световой опорой, когда водитель не справился с поворотом. 19-летний водитель и 33-летний пассажир скончались на месте до приезда врачей, 10-летний пассажир находится в больнице.
Правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все детали случившегося.
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