В Саранске двое перевернулись в машине и погибли, скрываясь от полиции

В Саранске двое мужчин погибли, скрываясь на машине от полицейской погони, пишет МВД Мордовии.

«Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры и создавая своими действиями угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машина столкнулась со световой опорой, когда водитель не справился с поворотом. 19-летний водитель и 33-летний пассажир скончались на месте до приезда врачей, 10-летний пассажир находится в больнице.

Правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все детали случившегося.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Екатеринбурге произошло ДТП с семью машинами

— При ДТП с маршруткой в Подмосковье пострадали шесть человек

— Под Рязанью четверо погибли, трое пострадали в ДТП