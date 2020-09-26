Под Рязанью четверо погибли, трое пострадали в ДТП

В Рязанской области в ДТП пострадали трое, погибли четверо, включая несовершеннолетних. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное УМВД.

«Примерно в 14:10 в Рязанском районе на автодороге Рязань-Захарово у села Секиотово произошло столкновение автомобилей Kia Rio и Chevrolet Aveo. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, находившихся в салоне Chevrolet, и водитель и пассажир «Киа Рио». Травмы получили еще три человека», — говорится в сообщении.

На месте аварии работают полицейские, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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