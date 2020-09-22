Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском возросло до 19
Михаил Кириллов
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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Ранее спасатели сообщали о 15 пострадавших, все они были госпитализированы в районную больницу. Отмечается, что четыре пассажира получили тяжелые черепно-мозговые и спинальные травмы. Их эвакуируют в Хабаровск вертолетом из-за угрозы жизни.
Пассажирский автобус, в котором находились 45 пассажиров, опрокинулся вблизи поселка Циммермановка. Причиной крупного ДТП могла стать ошибка водителя, который «поймал бровку» на обочине.
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