Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском возросло до 19

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее спасатели сообщали о 15 пострадавших, все они были госпитализированы в районную больницу. Отмечается, что четыре пассажира получили тяжелые черепно-мозговые и спинальные травмы. Их эвакуируют в Хабаровск вертолетом из-за угрозы жизни.

Пассажирский автобус, в котором находились 45 пассажиров, опрокинулся вблизи поселка Циммермановка. Причиной крупного ДТП могла стать ошибка водителя, который «поймал бровку» на обочине.

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