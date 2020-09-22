МЧС направило спасательные вертолеты к месту ДТП с автобусом под Хабаровском

Михаил Кириллов

МЧС России направило спасательные вертолеты к месту аварии с автобусом вблизи поселка Циммермановка в Хабаровском крае из-за тяжелого состояния нескольких пациентов. Число пострадавших в ДТП возросло до 15, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя краевого минздрава.

«Решается вопрос о госпитализации абсолютно всех пострадавших в Хабаровск. Вертолет центра медицины катастроф с минуты на минуту вылетает в Хабаровск с места ДТП. В первую очередь вывозит тех, у кого тяжелые травмы», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что четыре пассажира находятся в тяжелом состоянии. Существует угроза их жизни.

Ранее спасатели сообщали о 10 пострадавших, все они были госпитализированы в районную больницу.

Пассажирский автобус, в котором находились 45 пассажиров, опрокинулся вблизи поселка Циммермановка. Предварительной причиной крупного ДТП могла стать ошибка водителя, который «поймал бровку» на обочине.

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