Пострадавшая в ДТП в центре Москвы лишилась стопы
Одной из пострадавших в аварии на улице Остоженка в центре Москвы ампутировали стопу, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, операцию провели преподавательнице Московского государственного лингвистического университета Надежде Тухтаровой. Еще один пострадавший, видеооператор Михаил Иорданов, находится в больнице в стабильном состоянии, указано в сообщении.
ДТП произошло на пересечении улицы Остоженка и Померанского переулка. В результате столкновения двух машин одну из них отбросило на тротуар, где стояли пешеходы.
По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Infiniti. Он двигался на красный свет и не уступил дорогу встречному транспорту. За рулем Infiniti находился музыкант Эльмин Гулиев.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число пострадавших в ДТП на Остоженке выросло до четырех
— Сбившим пешеходов в центре Москвы авто управлял певец Эльмин Гулиев