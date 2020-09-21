Пострадавшая в ДТП в центре Москвы лишилась стопы

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Одной из пострадавших в аварии на улице Остоженка в центре Москвы ампутировали стопу, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, операцию провели преподавательнице Московского государственного лингвистического университета Надежде Тухтаровой. Еще один пострадавший, видеооператор Михаил Иорданов, находится в больнице в стабильном состоянии, указано в сообщении.

ДТП произошло на пересечении улицы Остоженка и Померанского переулка. В результате столкновения двух машин одну из них отбросило на тротуар, где стояли пешеходы.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Infiniti. Он двигался на красный свет и не уступил дорогу встречному транспорту. За рулем Infiniti находился музыкант Эльмин Гулиев.

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