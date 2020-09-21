Сбившим пешеходов в центре Москвы авто управлял певец Эльмин Гулиев

Водителем автомобиля Infiniti, сбившего пешеходов на улице Остоженка в центре Москвы, был начинающий певец Эльмин Гулиев. Об этом он заявил изданию «Подъем».

По словам музыканта, он не считает себя виноватым в произошедшем, однако готов оказать помощь пострадавшим, в том числе финансовую.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на пересечении улицы Остоженка и Померанского переулка. В результате столкновения двух машин, одну из них отбросило на тротуар, где стояли пешеходы.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Infiniti. Он двигался на красный свет и не уступил дорогу встречному транспорту.

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