Число пострадавших в ДТП на Остоженке выросло до четырех

Четыре человека пострадали в результате ДТП на улице Остоженка в центре Москвы после того, как автомобиль Infiniti вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, в результате ДТП на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, где автомашина «Инфинити» вылетела на тротуар, пострадали четыре человека. В настоящее время трое направлены в больницу, один от госпитализации отказался», — рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Infiniti. Он двигался на красный свет и не уступил дорогу встречному транспорту.

Отмечается, что ДТП произошло в 16.20 мск на пересечении улицы Остоженка и Померанского переулка. В результате столкновения двух машин, одну из них отбросило на тротуар, где стояли пешеходы.

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