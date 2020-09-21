В Британии могут запретить продажу машин на бензине уже с 2030 ода

Правительство Великобритании рассматривает возможность полностью запретить продажу машин на бензине с 2030 года, а не с 2040 года, как было запланировано ранее. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, британский кабмин анонсирует «дорожную карту» по отказу от двигателей внутреннего сгорания в конце текущего года. Власти страны ранее планировали сделать это в сентябре, но планы нарушила пандемия коронавируса.

Первой страной, где классические бензиновые двигатели окажутся под полным запретом, станет Норвегия в 2025 году. В 2030 на гибридные и электрические установки перейдут Германия, Ирландия и Нидерланды. Франция сделает это в 2040 году.

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