В районе Патриарших прудов запретили ездить мотоциклам ночью

В районе Патриарших прудов в Москве появились дорожные знаки, запрещающие движение мотоциклов в ночное время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Согласно новым ограничениям, мотоциклисты не смогут ездить в этом районе с 22.00 до 7.00.

Такой запрет ввели после многочисленных жалоб местных жителей.

«Движение здесь всегда очень оживленное — это излюбленное место горожан. Жители обращались к нам, в ГИБДД и префектуру с жалобами. Шум от мотоциклистов мешает в ночное время», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в дневное и вечернее время мотоциклисты смогут ездить в районе Патриарших прудов свободно, подчеркнув, что такое ограничение вводится в городе впервые.