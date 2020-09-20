В Ростове скорая помощь перевернулась при ДТП
В Ростове-на-Дону машина скорой помощи перевернулась, столкнувшись с легковым автомобилем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по Ростовской области.
Авария произошла утром 20 сентября на регулируемом перекрестке на улице Мадояна, в районе дома 138/1А.
«Произошло столкновение автомобиля скорой помощи, который двигался с включенными звуковыми и световыми спецсигналами, и автомобиля Hyundai Solaris», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что в результате опрокидывания машины пострадал водитель, он обратился за медпомощью.
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