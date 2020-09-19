Бригада скорой помощи пострадала в ДТП в Москве

На востоке Москвы произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В результате столкновения один из участников ДТП, которым оказалась машина скорой помощи, перевернулся.

После аварии два человека были госпитализированы.

На месте работают спасательные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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