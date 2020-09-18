Генконсульство подтвердило, что автобус с россиянами попал в аварию в Турции
Карина Казанцева
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Генконсульство России в Анталье подтвердило, что автобус с российскими туристами попал в аварию на юге Турции, пишет РИА «Новости».
«Мы подтверждаем факт аварии, в которой был задействован один автобус. Детали происшествия выясняем», — сказал собеседник.
Ранее стало известно, что на горной дороге перевернулся автобус с россиянами. По предварительным данным, семь человек пострадали.
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