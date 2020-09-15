Росстат опубликовал данные о производстве автомобилей в РФ

Выпуск легковых автомобилей в России в августе 2020 года упал на 30% в годовом выражении после незначительного роста в июле на 3,9%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

«Выпуск легковых автомобилей (в августе 2020 года) составил 82,4 тысячи штук, сократившись по сравнению с июлем этого года на 27,1% и на 30,0% по сравнению с августом 2019 года», — говорится в сообщении ведомства.

Производство грузовиков, в свою очередь, упало на 19% в годовом выражении. Всего их было выпущено чуть менее 77 тыс. штук.

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