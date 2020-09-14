Врезавшиеся в отбойник в Подмосковье дети уходили от погони

Следователи проводят доследственную проверку по факту аварии со школьниками на Минском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает СК России в своем YouTube-канале.

13 сентября машина под управлением 13-летнего мальчика врезалась в отбойник. В результате ДТП водитель и два его пассажира – 12-летняя девочка и 13-летний мальчик были госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Предварительно установлено, что один из пострадавших взял машину своего отчима, без его ведома, и позвал двоих своих знакомых покататься по городу Москве», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что машину с детьми начал преследовать экипаж сотрудников ГИБДД из-за нарушения правил дорожного движения. Пытаясь уйти от погони, школьник не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изъяли записи видеорегистратора. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.

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