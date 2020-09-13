Человек погиб при взрыве внедорожника в центре Белграда

Внедорожник BMW взорвался на одной из главных улиц сербской столицы в воскресенье, 13 сентября. Есть жертва и пострадавший, сообщает RTS.

Ранее начальник полицейского управления Белграда Милан Станич заявлял, что днем около 12.15 (13.15 мск) в районе Нови-Београд взорвался движущийся автомобиль. По данным телеканала, в результате случившегося пострадали два человека, один из них был водитель. Он умер после прибытия в больницу.

По данным сербской газеты Blic, жертвой покушения стал криминальный авторитет Страхиня Стоянович. По некоторым данным, при взрыве ему оторвало правую ногу.

На данный момент на месте взрыва прибыли следователи.

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