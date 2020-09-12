Женщина с ребенком заживо сгорели из-за ДТП в Магнитогорске

Два человека погибли после того, как столкнувшиеся машины загорелись на трассе в Магнитогорске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«11 сентября в 17:05 на пересечении Магнитной улицы и шоссе Космонавтов произошло столкновение автомобилей Dongfeng под управлением 34-летнего водителя и Volkswagen Polo под управлением водителя 38 лет. После столкновения они загорелись», — сообщили в управлении.

Отмечается, что в салоне одного из автомобилей находилась 36-летняя женщина с девятилетним ребенком. Они погибли до приезда скорой помощи.

Кроме того, в пожаре пострадала 15-летняя девочка. Ее доставили в реанимацию с сильными ожогами.

Позже из-за трагедии было возбуждено уголовное дело. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.

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