В Москве остановленный ДПС водитель покончил с собой

В Москве мужчина, которого остановили сотрудники ДПС, покончил с собой у отделения полиции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД.

По информации ведомства, на Мичуринском проспекте сотрудники ДПС остановили легковой автомобиль. Проверив документы водителя по базе, правоохранители выяснили, что он подозревается в мошенничестве и находится в розыске.

«Гражданин на своей автомашине был препровожден к УВД по району Тропарево-Никулино для разбирательства. В момент, когда мужчина на непродолжительное время остался один в салоне, он покончил с собой», — сказали в МВД.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

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