Поезд столкнулся с грузовиком в Иркутской области
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Грузовой поезд столкнулся с грузовым автомобилем на нерегулируемом железнодорожном переезде в Иркутской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел в Усть-Кутском районе на перегоне Янталь — Лена Северобайкальской железной дороги
В результате один вагон сошел с рельсов.
Никто не пострадал, уточнили в экстренных службах. Были повреждены 450 м железнодорожного полотна.
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