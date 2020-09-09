Поезд столкнулся с грузовиком в Иркутской области

Грузовой поезд столкнулся с грузовым автомобилем на нерегулируемом железнодорожном переезде в Иркутской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в Усть-Кутском районе на перегоне Янталь — Лена Северобайкальской железной дороги

В результате один вагон сошел с рельсов.

Никто не пострадал, уточнили в экстренных службах. Были повреждены 450 м железнодорожного полотна.

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