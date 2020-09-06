Машина сбила пешехода, перебегающего МКАД
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Машина сбила пешехода, перебегающего МКАД в неположенном месте, сообщил столичный дептранс в Telegram.
«На внутренней стороне 85 км МКАД произошло ДТП — машина наехала на пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте», — уведомило ведомство.
Отмечается, что пешеход скончался. Из-за аварии образовалась пробка длиной в 5,5 километра. На месте работают специалисты, чтобы выяснить все детали произошедшего.
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