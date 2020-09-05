В России вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

В России начали действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО, передает РИА «Новости».

Согласно новому указанию Центробанка, которое расширяет тарифный коридор ОСАГО, страховщики смогут подбирать водителям более персонализированный тариф.

Для владельцев легковых автомобилей диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз и будет в рамках 2471-5436 рублей.

Отмечается, то указание дополняет поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, которые вступили в силу 24 августа.

Теперь страховые компании при определении тарифа смогут для каждого автомобилиста смогут учитывать такие факторы как, семейное положение, наличие детей и другие.

В Центробанке считают, что использование страховщиками всей доступной информации позволит более точно определять водителей с низким и высоким уровнями риска, что поможет точнее отражать в цене полиса фактический риск.

При этом регулятор определил строгий список критериев, которые страховые компании не могут использовать – это явно дискриминирующие фактора, такие как национальная, расовая и языковая принадлежности.

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