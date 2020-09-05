В Москве из-за ночной велогонки в субботу перекроют улицы

Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц в центре столицы из-за проведения «Московской ночной велогонки» в субботу вечером, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госавтоинспецию.

По данным ведомства, с 18:40 до 23:30 движение будет перекрыто на Фрунзенской, Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережных, а также улице Остоженка и Соймоновском, Крымском и Новокрымском проездах.

С 18.40 до 00.00 движения не будет на Новодевичьей и Саввинской набережных, а также в Лужниках.

Кроме того, с 19.20 до 23.10 часов будет ограничено движение машин по Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту.

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