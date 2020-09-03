«Ъ»: стала известна стоимость «красивых» автомобильных номеров
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Минэкономики разработало и направило в правительство проект постановления о правилах продаж «красивых» номеров автомобилей и мотоциклов через портал госуслуг. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечается, процедура будет организована в формате онлайн-аукциона, каждые торги будут занимать один месяц.
Минимальная стоимость номеров с одинаковыми цифрами и буквами для машин будет варьироваться от 600 тыс. рублей до 6 млн рублей.
«Красивые» сочетания цифр и букв для номеров мотоциклов будет стартовать от 200 тыс. рублей и достигать 2 млн рублей.
В случае принятия проекта, соответствующие изменения будут внесены в закон «О государственной регистрации транспортных средств», а также в Бюджетный кодекс.
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