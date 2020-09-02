Россиянин может лишиться прав за пьяную езду на самокате

Суд может лишить водительских прав жителя Татастана за вождение самоката в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По предварительным данным, мужчину на самокате остановили сотрудники ГИБДД. Они установили у россиянина явные признаки алкогольного опьянения, после чего попросили пройти медосвидетельствование.

Сотрудники полиции уточнили, что мужчина также не имел документов на свой электросамокат.

После отказа пройти экспертизу на мужчину составили протокол, а дело направили в мировой суд для вынесения решения. Житель Татарстана обвиняется по статье, которая предполагает лишение водительских прав.