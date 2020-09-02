На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве затруднено движение
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На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве затруднено движение из-за ДТП с легковыми автомобилями и автобусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе произошло ДТП с участием трех транспортных средств — двух автомобилей и автобуса. В настоящее время движение автотранспорта в районе аварии затруднено», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что в результате аварии пострадал один человек.
На месте происшествия работают правоохранители и представители экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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