На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве затруднено движение из-за ДТП с легковыми автомобилями и автобусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе произошло ДТП с участием трех транспортных средств — двух автомобилей и автобуса. В настоящее время движение автотранспорта в районе аварии затруднено», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в результате аварии пострадал один человек.

На месте происшествия работают правоохранители и представители экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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