За проезд автомобиля по выделенной полосе в Москве назначат штраф

В Москве готовятся к введению штрафов за проезд автомобилей по специальным выделенным полосам. Об этом сообщается в Telegram столичного департамента транспорта.

Там уточнили, что решение о введении штрафов было принято в связи с началом работы выделенных полос круглосуточно.

В дептрансе подчеркнули, что проезд по выделенным полосам разрешен для такси, машин экстренных и коммунальных служб, а также велосипедов и городского транспорта.

Кроме того, в заявлении департамента сказано, что о начале действия запрета на передвижение по выделенным полосам автомобилистов предупредят заранее.